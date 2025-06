Alors que son entraîneur avait laissé entendre en conférence de presse que le joueur pourrait ne plus rejouer cette saison, le staff médical du Slavia Prague a apporté des nouvelles beaucoup plus rassurantes au sujet de la blessure d’El Hadji Malick Diouf.

Très inquiet le soir du samedi, l’entraîneur déclarait en conférence de presse que la blessure d’El Hadji Malick Diouf « fait très mal, on ne le reverra probablement pas avant la fin de la saison. » Beaucoup plus rassurant le matin, en revanche, le staff médical a soufflé un grand ouf de soulagement, ce dimanche : l’international sénégalais pourrait être opérationnel au bout de trois semaines.

💬 „Prvních dvacet minut nám chyběly emoce, po druhé inkasované brance došly i síly. Moc mě mrzí zranění Malicka, je to skvělý kluk, který se neskutečně vypracoval. Nahradit ho nebude vůbec jednoduché,“ říká po #313derby trenér Trpišovský. 🧢 Celý rozhovor 👇 — SK Slavia Praha (@slaviaofficial) March 8, 2025

Les examens complémentaires passés par le joueur ont confirmé le pré-diagnostic à l’hôpital. Néanmoins, il y aurait plus de peur que mal. « Malick a rapidement fait l’objet d’examens de la CIA à Střešovice. Malheureusement, il s’agit d’une fracture du péroné. Le temps de récupération est actuellement estimé à au moins 3 semaines », a ainsi précisé le médecin du Slavia Prague, Petr Krejčí Jr, sur le site du club.

C’est un moindre mal pour El Hadji Malick Diouf qui entame donc sa phase de récupération. « On ne peut rien faire, les blessures font malheureusement partie du sport. Je ferai tout ce que je peux pour revenir le plus rapidement possible et aider l’équipe à atteindre l’objectif que nous avons. La défaite de samedi (2-0 contre le Sparta Prague) ne change rien à cela », assure l’international sénégalais.

🤕 Zranění Malicka Dioufa Malick opustil hřiště v 18. minutě #313derby a okamžitě zamířil na vyšetření do ÚVN. „Jedná se o prasklinu v lýtkové kosti, doba rekonvalescence se v tuto chvíli odhaduje minimálně na 3 týdny,“ vysvětluje hlavní klubový doktor Petr Krejčí ml. „Udělám… pic.twitter.com/zppmF7IX8r — SK Slavia Praha (@slaviaofficial) March 9, 2025

