Ce samedi après-midi, au Selhurst Park Stadium, Crystal Palace s’est défait d’Ipswich Town (1-0), grâce à Ismaila Sarr, lors de la 29e journée de Premier League. L’ailier sénégalais de 27 ans a trouvé la faille à dix minutes de la fin de la rencontre suite à une belle action collective et un superbe ballon piqué de sa part. L’ancien Marseillais inscrit son 7e but de la saison en Championnat.

Sans l’attaquant français Jean-Philippe Mateta, les hommes d’Oliver Glasner ont eu beaucoup de difficultés à se créer des occasions face à des Tractors Boys bien en place. Il a fallu ces changements de l’entraîneur autrichien avec notamment ce repositionnement de Sarr au poste d’avant-centre pour enfin trouver la clé. Ce succès rapproche Crystal Palace, onzième, de l’Europe.

🚨🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 GOAL | Crystal Palace 1-0 Ipswich Town | Ismaila Sarr

ISMAILA SARR GIVES CRYSTAL PALACE THE LEAD IN THE 82ND MINUTE!pic.twitter.com/bL1EUqDUMP

