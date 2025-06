Le latéral gauche international sénégalais a signé pour deux ans plus une année optionnelle avec le géant finlandais.

Cheikh Tidiane Sidibé a trouvé un beau point de chute et va découvrir l’Europe. À 25 ans, l’ancien joueur de Génération Foot et du Teungueth FC, qui a passé deux ans en Tanzanie, dans l’équipe d’Azam FC, dépose ses baluchons en Finlande.

Il s’est engagé en faveur du HJK Helsinki, le club le plus populaire et le plus tiré du football finlandais, pour un contrat de deux ans plus une année en option. Sidibé a déjà participé à son premier entraînement et peut démarrer la nouvelle saison 2025 avec son nouveau club.

wiwsport.com