Recruté par le géant finlandais du HJK Helsinki, Cheikh Tidiane Sidibé ambitionne de retrouver les Lions avec de belles performances en Veikkausliiga.

Détrôné en 2024 par le Kuopion Palloseura, après notamment cinq titres d’affilée de champion de Finlande, le HJK Helsinki veut retrouver sa couronne en 2025. Pour y parvenir, la formation de Toni Korkeakunnas s’est montré active dans le marché des transferts hivernaux, et s’est notamment attachée des services du Sénégalais Cheikh Tidiane Sidibé. Le latéral gauche de 25 ans débarque en Europe après deux années passées en Tanzanie.

Mais l’ancien joueur de Génération Foot et du Teungueth FC, champion d’Afrique 2023 avec la sélection locale, ne vient pas profiter du froid finlandais, au contraire. Il veut s’imposer en Veikkausliiga dans le but de retrouver la sélection sénégalaise. « Je veux revenir en Equipe Nationale, a-t-il déclaré sur le site officiel de son nouveau club. J’avais le sentiment que la Tanzanie ne pouvait pas me le permettre, même s’il y a de bonnes équipes là-bas. ».

« Ma forme physique est bonne »

« Les Africains qui jouent en Europe sont plus facilement convoqués en équipe nationale, et je pense qu’Helsinki est également un excellent endroit pour moi pour continuer à me développer en tant que joueur. » Alors qu’il n’a plus joué depuis fin décembre, Cheikh Tidiane Sidibé ne s’inquiète pas pour autant de sa condition physique. « Je m’entraîne intensément depuis, donc ma forme physique est bonne », assure donc le sosie d’Idrissa Gana Gueye.

wiwsport.com