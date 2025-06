Pour la première journée de Virsliga, le BFC Daugava Daugavpils a largement remporté son match face au FK Tukums 2000 (3-0), grâce notamment à la belle prestation de Barthélemy Diédhiou.

Cinquième à l’issue de la saison dernière, le BFC Daugava Daugavpils a idéalement lancé sa saison 2025 du Championnat letton en dominant le FK Tukums 2000 (3-0), ce vendredi après-midi. Une victoire durant laquelle l’ailier sénégalais Barthélémy Diédhiou (24 ans) a particulièrement brillé.

Auteur de sept buts et cinq passes décisives en 31 matchs la saison dernière, l’ancien joueur de Lille s’est illustré avec un but et une passe décisive sur les trois réalisations de son équipe. Il a marqué le 2-0 sur un joli coup de tete sur corner, avant de lancer Mihalcovs pour le troisième but du BFC.

💥 Noskaties vārtu guvumus BFC Daugavpils uzvarā pār @FKTukums_2000 ! ⚽️ 27' Cucurs (BFC Daugavpils)

⚽️ 64' Diedhiou (BFC Daugavpils)

⚽️ 85' Mihaļcovs (BFC Daugavpils) * – Tehnisku iemeslu dēļ tiešraides laikā Cucura vārtu guvums nav pieejams. pic.twitter.com/bGEqXzQceW — Tonybet Virslīga (@FutbolaVirsliga) March 7, 2025

wiwsport.com