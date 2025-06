La troisième journée de la Coupe Sénégal a pris fin ce jeudi. Dakar Sacré-Cœur poursuit son parcours parfait. En revanche, Teungueth FC n’a pas réussi à s’imposer à domicile, étant tenu en échec 0-0 par le Jaraaf.

En poule H, Teungueth FC, le tenant du titre, a dû se contenter d’un match nul à domicile contre le Jaraaf (0-0). Malgré ce partage des points, Teungueth conserve la tête du groupe avec 5 points, mais voit la concurrence se rapprocher. AJEL, dernier du groupe, a également partagé les points contre l’AS Pikine (1-1), ce qui n’arrange personne dans cette poule très serrée.

En poule E, Dakar Sacré-Cœur a consolidé sa position de leader en s’imposant 2-0 face à RS Yoff. Ce succès permet à l’équipe de rester invaincue dans cette phase de groupes et d’occuper confortablement la première place avec 9 points. De son côté, l’US Ouakam a décroché sa première victoire de la compétition en battant DUC 3-1. Ce premier succès propulse l’USO à la deuxième place du groupe.

La poule B a vu Jamono Fatick prendre un bon départ après une défaite lors de la précédente journée. En déplacement, l’équipe a battu AS Bambey 2-0 et prend ainsi la tête du groupe avec 6 points. Ce résultat est important pour la dynamique de l’équipe après une victoire difficile, tandis qu’AS Bambey reste dans une situation compliquée avec 3 défaites en 3 matchs.

Dans la poule C, CNEPS Excellence a remporté un derby thiessois crucial en s’imposant 2-1 face à Amitié FC, qui continue de lutter pour sa première victoire. Ce succès permet à CNEPS de rester dans le peloton de tête, tandis qu’Amitié FC reste en difficulté à la dernière place du groupe.

La poule F a été marquée par des matchs nuls sans but. L’AS Cambérène a pris un point précieux contre l’Étoile Lusitana (0-0), et dans l’autre match de cette poule, NGB et l’AS Douanes se sont également séparés sur un score de 0-0. Ces résultats maintiennent le groupe dans une grande indécision, avec chaque équipe ayant encore tout à jouer.

En poule D, les matchs ont été plus disputés. Thiès FC et Ndiambour n’ont pas pu se départager, terminant sur un score de 0-0. Ce match ne fait avancer aucune des deux équipes, qui peinent à prendre des points. Dans le même groupe, la Linguère a su conserver sa place de leader après un match nul 1-1 chez Wally Daan, qui reste également bien positionné.

3e JOURNEE COUPE CARABAO SÉNÉGAL

En direct des stades

DUC 1-3 US Ouakam

AJEL 1-1 AS Pikine

Thiès FC 0-0 Ndiambour

Etoile Lusitana 0-0 AS Camberene

RS Yoff 0-2 Dakar Sacré Coeur

Teungueth FC 0-0 Jaraaf

NGB 0-0 AS Douanes

Amitié FC 1-2 CNEPS

