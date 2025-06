Cesc Fàbregas, l’entraîneur de Como, s’est exprimé sur le choix de sélection de son joueur Assane Diao. Pour le technicien espagnol, ce dernier doit bientôt trancher entre le Sénégal et l’Espagne, même si la balance penche en faveur des Lions.

🗣️ Cesc Fàbregas : « Assane Diao a été convoqué par le Sénégal, mais il est également dans la pré-liste de l'Espagne. Il doit faire un choix. J'ai parlé avec lui, c'est aussi mon boulot de lui faire comprendre qu'il ne doit pas oublier ce qui l'a emmené à ce niveau. » 🤔 pic.twitter.com/WVkmtyVsXd — 🇸🇳 𝐄𝐝𝐨𝐮 𝐃𝐢𝐨𝐧𝐞 💙❤️ (@i_nmess) March 7, 2025

Cinq buts en neuf rencontres de Serie A. Assane Diao a entamé tambour battant son aventure en Italie en étant l’un des grands acteurs du retour en forme de Como en Championnat. Après une première partie de saison mitigée du côté du Real Betis, son club formateur, le polyvalent attaquant de 19 ans a rapidement retrouvé sa confiance en Lombardie où il brille de mille feux. Au point d’attirer une bataille à deux entre le Sénégal, sa terre natale, et l’Espagne, où il a atterri avec sa famille à l’âge de trois ans, concernant son avenir international.

Désireux de renforcer son équipe, le nouveau sélectionneur sénégalais, Pape Bouna Thiaw, a ainsi pris les devants dans ce dossier, se déplaçant jusqu’en Italie pour convaincre le natif de Sédhiou de rallier les Lions dès le prochain rassemblement, comme nous le révélions en février. Pour autant, l’Espagne ne s’est pas laissée faire et tente de dissuader Assane Diao sur sa décision quasi actée de jouer pour le Sénégal. Interrogé sur le sujet en conférence de presse, Cesc Fábregas s’est montré assez prudent tout en assurant que son joueur devrait bientôt trancher.

« Ce choix n’affectera pas son professionnalisme »

« Les joueurs convoqués en sélection ? (Maximo) Perrone et Nico (Paz) iront avec l’Argentine. Diao a été appelé par le Sénégal mais il doit faire un choix entre cette sélection et l’Espagne », déclare l’entraîneur de Como. « Assane devra bientôt choisir entre les équipes nationales espagnole et sénégalaise. Dans ces cas-là, il est facile de perdre sa concentration. Nous avons beaucoup confiance en lui, nous savons que cela n’affectera pas son professionnalisme », précise l’ancien milieu de terrain du FC Barcelone et d’Arsenal.

International espagnol avec les petites catégories et vainqueur notamment du dernier Championnat d’Europe des moins de 19 ans avec La Rojita, Assane Diao entrevoit désormais plus grand pour son avenir international. Pour certains, celui-ci reste en suspens. En revanche, pour d’autres, selon nos informations, il penche nettement en faveur du Sénégal, et le joueur de 19 ans devrait être appelé par Pape Thiaw pour les deux prochains rendez-vous des Lions qui s’apprêtent à affronter le Soudan (22 mars en Libye) et le Togo (25 mars au Stade Abdoulaye Wade).

