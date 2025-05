À quelques petites semaines du retour des qualifications pour le Mondial 2026 et quelques mois avant le coup d’envoi de la CAN 2025, Pape Thiaw compte convaincre « ses » premiers binationaux de porter le maillot du Sénégal. Assane Diao est parmi les joueurs ciblés, et une rencontre a eu lieu entre la nouvelle sensation de la Serie A et le sélectionneur.

Assane Diao doing it all by himself 🏃‍♂️💨#FiorentinaComo pic.twitter.com/CyKRD1VOh7 — Lega Serie A (@SerieA_EN) February 20, 2025

Après avoir perdu leur titre en Côte d’Ivoire lors de la dernière édition, les Lions veulent reconquérir l’Afrique et, pourquoi pas, aller titiller les grands du monde. Pour y parvenir, en plus notamment des nouveaux visages à la tête de la sélection, cela passera sans doute par insuffler du sang neuf, avec de nouveaux cracks capables de rendre encore plus compétitif un groupe déjà pétri de talents, bien évidemment. Et depuis son intronisation, en octobre dernier, le sélectionneur national Pape Bouna Thiaw travaille en toute discrétion en ce sens.

Thiaw fonce sur Diao

L’ancien entraîneur de Niarry-Tally Grand-Dakar Biscuiterie et, également, ancien sélectionneur de l’Equipe Nationale locale a ainsi approché plusieurs joueurs binationaux susceptibles de représenter le Sénégal. Yehvann Diouf a été convaincu et devrait rejoindre La Tanière lors du prochain rassemblement. Mais le gardien du Stade de Reims pourrait bien ne pas être l’unique nouveauté lors de la prochaine liste du technicien sénégalais. Parmi ces joueurs qui pourraient bientôt regagner les rangs des Lions figure l’attaquant de Como, Assane Diao.

Selon nos informations, Pape Thiaw s’est déplacé en personne en Italie pour voir l’ancien joueur du Real Betis. Un face-à-face entre le technicien de 44 ans et le joueur de 19 ans a eu lieu, précisément ce mercredi 19 février, dans un restaurant de la place (Bar Touring). Le sélectionneur a détaillé le projet sénégalais au natif de Ndongane (Sédhiou), et l’international espoir espagnol n’est pas insensible à l’idée de rejoindre les Lions, bien au contraire. Comme dans le dossier concernant Malick Thiaw, Pape Bouna Thiaw et son staff devraient rapidement être fixés au sujet du protégé de Cesc Fabregas, qui devrait même être appelé pour le rassemblement du mois de mars.

Assane illumine la Serie A

Du haut de ses 19 ans, le pur produit du centre de formation du Real Betis, recruté cet été, pour 12 millions d’euros, est l’une des grosses sensations de la seconde partie de saison en Italie. En sept matchs de Serie A, le frère jumeau d’Usse (Real Betis B) a déjà marqué quatre buts. Ses performances, aux côtés notamment de Nico Paz, ancienne pépite du Real Madrid et déjà international argentin, ont effectivement relancé Como dans la course au maintien. Après 25 journées, les hommes de Fabregas sont 13es de Serie A avec cinq points d’avance sur la zone rouge.

2 – Two out of the four younger players with at least 4 goals scored in the current Serie A campaign are Como players: Assane #Diao (2005) and Nico #Paz (2004) – alongside with Santiago Castro and Kenan Yildiz. Vocation. pic.twitter.com/HbHgwI76XB — OptaPaolo (@OptaPaolo) February 16, 2025

