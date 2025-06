L’équipe nationale du Sénégal pourrait bien avoir trouvé une solution durable à son poste de latéral droit. Avec l’arrivée possible d’Ilay Camara, défenseur du Standard de Liège, les spécialistes s’accordent à dire que le joueur de 22 ans représente un atout majeur pour les Lions de la Teranga. Deux techniciens, Vieux Ba et Mounir Sonko, décryptent son profil et son apport potentiel à la sélection.

Un joueur taillé pour le style de Pape Thiaw

Selon Vieux Ba, entraîneur et consultant, Ilay Camara possède toutes les qualités pour s’intégrer dans la philosophie de jeu du nouveau sélectionneur, Pape Thiaw. Il s’agit d’un latéral moderne, capable de couvrir tout son couloir, avec une double casquette défensive et offensive. « Ilay Camara est le type de joueur capable d’arpenter tout le couloir extérieur. Alliant qualités défensives et offensives, il peut évoluer aussi bien comme arrière latéral dans une défense à quatre que comme piston dans un système à trois défenseurs axiaux. Sa polyvalence est également un grand atout, puisqu’il peut aussi jouer à gauche », explique-t-il.

Le spécialiste souligne également l’intelligence tactique du joueur, qui correspond aux attentes de Pape Thiaw, un entraîneur adepte du jeu offensif et de l’exploitation de la largeur du terrain. « Un joueur percutant comme Ilay ne peut que s’épanouir dans ce style de jeu. Il est souvent décisif par ses centres millimétrés et peut également se montrer buteur à l’occasion », ajoute Vieux Ba, convaincu que cette recrue pourrait être une véritable “bonne pioche” pour la sélection.

Une solution à long terme pour le couloir droit

De son côté, Mounir Sonko met en avant l’importance d’avoir un latéral de métier au sein des Lions, alors que plusieurs joueurs comme Krépin Diatta et Formose Mendy ont été repositionnés à ce poste par nécessité. « Ilay Camara est un latéral droit de formation, très discipliné tactiquement. Avoir un joueur de 22 ans comme lui signifie que le poste de latéral droit est sécurisé pour plusieurs années », analyse l’entraîneur.

Sa vitesse, son sens du placement et sa qualité de centre sont des arguments qui plaident en sa faveur, renforçant ainsi l’idée qu’il pourrait s’imposer rapidement. « C’est une excellente trouvaille, un joueur dont nous avons besoin. Selon moi, il n’aura pas besoin d’un long temps d’adaptation, car il affiche régulièrement son amour pour le Sénégal à travers ses publications. Cela montre qu’il est prêt à venir mouiller le maillot », conclut Sonko.

Avec un tel profil et une détermination affichée, Ilay Camara pourrait bien être l’une des nouvelles valeurs sûres des Lions de la Teranga.

wiwsport.com