Va-t-on passer à plus de 48 équipes aux prochains mondiaux ? C’est bien possible ! Selon le New York Times, la FIFA étudie une proposition pour organiser l’édition 2030 avec 64 équipes.

La Coupe du Monde 2030 pourrait être un rendez-vous plus que spécial. En effet, cette édition sera l’occasion de fêter le centenaire du tournoi, avec des matchs organisés en Espagne, au Maroc et au Portugal, mais avec trois matchs en Amérique du Sud, au Paraguay, en Argentine et en Uruguay.

C’est justement le président Ignacio Alonso, de la fédération uruguayenne, qui est en train de faire réfléchir la FIFA. Selon le New York Times repris par nos confrères de RTL, ce dernier a suggéré que les organisateurs accueillent 64 équipes pour l’occasion. Jusqu’ici, 32 équipes disputaient le Mondial, le chiffre passera à 48 en 2026.

Gianni Infantino, le président de la FIFA, serait visiblement ouvert à cette hypothèse. Pourtant, l’édition 2026 se présente déjà comme un énorme défi avec 104 matchs à caser sur un bon mois de compétition. Avec 64 équipes, le calendrier serait encore plus chargé, inévitablement…

