Ce jeudi, huit rencontres de Coupe de la Ligue ont été disputé. Cependant seuls Dakar Sacré Cœur, US Ouakam et Cneps Exellence se sont imposés.

Avec un point récolté après deux journées, l’US Ouakam a remporté son premier match en Coupe de la Ligue. L’USO s’est imposé devant DUC 1-3 qui reste denier du groupe E avec zero point. Dans le même groupe, Dakar Sacré cœur a conforté sa place de leader après son succès 0-2 devant la RS Yoff.

Dans le groupe H dit celui de la mort, Teungueth FC (1er) et Jaraaf (2e) ont fait match nul et vierge tandis que AS Pikine (3e) et Ajel se sont quittés sur un score de parité (1-1).

Dans le groupe D, le Ndiambour et Thiès FC ont marqué leur premier point dans la compétition. L’équipe Lougatoise et celle Thiessoise ont fait match nul (0-0). La Linguère et Wallydan qui ont le même nombre de points (7) ont aussi fait match nul (1-1).

Pour finir dans le groupe F où toutes les équipes affichaient le même nombre de points (2), cette troisième journée n’a pas servi à les départager puisque les rencontres Étoile Lusitana v ASC Cambérène et NGB v AS Douanes n’ont pas connu de vainqueurs.

Résultats

DUC 1-3 US Ouakam

AJEL 1-1 AS Pikine

Thiès FC 0-0 Ndiambour

Etoile Lusitana 0-0 AS Cambérène

RS Yoff 0-2 Dakar Sacré Coeur

Teungueth FC 0-0 Jaraaf

NGB 0-0 AS Douanes

Amitié FC 1-2 CNEPS

Wiwsport.com