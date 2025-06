La FIFA a désigné un quatuor arbitral sénégalais pour diriger la rencontre entre Madagascar et le Ghana, comptant pour la 6ᵉ journée des qualifications à la Coupe du Monde 2026 dans le groupe I.

Issa Sy, arbitre principal, sera assisté par ses compatriotes Djibril Camara (Assistant I), Bangoura Nouha (Assistant II) et Elhadji Amadou Sy (Quatrième arbitre). L’expérimenté Issa Sy a déjà officié plusieurs rencontres internationales, notamment des qualifications à la Coupe du monde et des matchs de Coupe d’Afrique des Nations.

Le Mauricien Lim Kee Chong An Yan a été désigné en tant qu’évaluateur des arbitres, tandis que le Libérien Brown Ivan Gartor officiera en tant que commissaire du match. La rencontre se tiendra au Grand Stade d’Al Hoceima, au Maroc, le lundi 24 mars 2025 à 19h00. Le Ghana, actuellement deuxième du groupe I avec neuf points en quatre matchs (trois victoires et une défaite), tentera de se relancer après une série de huit matchs sans victoire. De son côté, le Tchad, classé 6ᵉ avec zéro victoire, est quasiment hors course pour la qualification au Mondial.

wiwsport.com