À l’image de Youssouf Sabaly, auteur d’une grosse prestation contre le Real Madrid, plusieurs footballeurs sénégalais ont brillé dans les Championnats étrangers au cours de la semaine écoulée. Onze parmi eux figurent sur notre Team Of The Week, sous la forme d’un 4-4-2.

DEMBA THIAM n’a pas suffi à la Juve Stabia

Certes, la Juve Stabia, 6e de Serie B, a concédé samedi une défaite face à la Cittadella (0-1). Mais il est quand même difficile de reprocher grand-chose au portier sénégalais dans ce revers. Il faut dire que ses partenaires n’ont pas profité de ses arrêts devant Francesco D’Alessio (48e), Luca Pandolfi (61e) ou encore Andrea Tessiore (85e) pour revenir à la marque.

YOUSSOUF SABALY précieux

Un match très satisfaisant de la part du latéral droit sénégalais du Real Betis, samedi, lors de la victoire des siens en Liga contre le Real Madrid (2-1). Comme souvent, l’ancien joueur de Bordeaux a été parfait dans son duel avec Vinicius puis Kylian Mbappé, en parvenant à ne pas ouvrir la porte aux attaquants madrilènes. Et quand il en avait l’occasion, il n’hésitait pas à apporter sur le plan offensif. Du très fiable pour celui qui a mis un stop sur sa carrière internationale à cause des blessures. Dommage.

SADIBOU SANE appliqué

Le défenseur de 20 ans a une nouvelle fois été d’un grand apport pour le FC Metz, renversant 1-2 à Amiens ce samedi en Ligue 2. Agressif et en réussite dans les duels, l’ancien pensionnaire de Génération Foot a été capable de gratter plusieurs ballons et soigner ses interventions face aux attaquants amiénois, réussissant 4 tacles. Il a aussi pris ses responsabilités dans ses relances et a globalement assuré dans ce registre.

OUSMANE DIAO retrouve ses forces

Moins en confiance ces dernières semaines, le défenseur de 20 ans s’est racheté, ce dimanche contre le FC Nordsjælland, battu 2-1 en Championnat par le FC Midtjylland. L’ancien joueur du CD Mafra a bien défendu au cours de cette rencontre, s’imposant dans les duels avec beaucoup de sobriété et intervenant avec sa puissance pour repousser les attaques adverses. Ainsi, Midtjylland, qui venait de perdre dans le choc contre Copenhague, se relance dans la course au titre de la D1 danoise.

EL HADJI MALICK DIOUF retrouve ses bonnes habitudes

Une nouvelle performance de qualité pour le piston gauche du Slavia Prague face au Bohemians Prague (victoire 2-0), ce dimanche. Comme à son habitude, il s’est beaucoup projeté afin d’offrir des solutions offensives à ses partenaires, notamment sur les centres. Appliqué en défense, son impact offensif s’est directement vu avec ce but qui permet aux siens d’ouvrir le score. Indispensable pour le Slavia Prague, il inscrit son septième but en Championnat cette saison, mettant ainsi fin à une série de six matchs sans marquer.

PATHE CISS indispensable

Si le Rayo Vallecano peut bien se sentir frustré d’avoir concédé le nul contre le FC Séville (1-1), ce samedi en LaLiga, le milieu de terrain sénégalais devrait, lui, être très satisfait de sa performance. Fort dans le duel, bon dans la lecture du jeu et très propre dans les interventions, il a beaucoup pesé à la récupération. Alors qu’il ne sort plus dans le onze titulaire d’Iñigo Pérez, il enchaîne les bonnes performances.

DION LOPY omniprésent

Si Almería n’y arrive plus en Championnat, enchaînant notamment un septième match sans victoire contre Málaga ce samedi (2-2), le milieu de terrain sénégalais de 23 ans arrive à sortir du lot. L’ancien joueur du Stade de Reims a eu une belle activité dans l’entrejeu lors de ce derby andalou. Inspiré sur les passes, il avait idéalement lancé Léo Baptistão sur l’ouverture du score dès la 11e. Par la suite, il a été généreux dans les efforts pour gratter des ballons, et solide dans les duels. Il se fait entendre en D2 espagnole et peut espérer un retour en sélection.

PATHÉ MBOUP récidive

Après son but à Caen lors de la précédente journée de Ligue 2, l’ailier de 21 ans s’est encore fait remarquer avec le Pau FC en fin de semaine. L’ancien pensionnaire du Dakar Sacré-Cœur a tout simplement marqué le but de la victoire des Palois contre Grenoble (1-0), vendredi. Un septième but en Ligue 2 cette saison et un succès qui permettent à Pau de mettre fin à une série de cinq matchs sans victoire.

PAPE MEISSA BA décisif

Laissé sur le banc au coup d’envoi lors de la réception de Münster en Bundesliga 2 vendredi, l’attaquant de Schalke 04 n’a eu besoin que quelques minutes pour permettre à son équipe de l’emporter 1-0 sur ce match. L’ancien joueur de Grenoble avait délivré les siens à la 86e, inscrivant son 13e but toutes compétitions confondues cette saison, soit une deuxième réalisation en cinq matchs avec Schalke.

CHRISTIAN GOMIS montre la voie

Plutôt en confiance sur ses derniers matchs avec le FC Winterthur, l’attaquant s’est beaucoup donné lors de la large victoire contre le FC Saint-Gall ce samedi (4-0). Sur son premier tir, le joueur de 24 ans avait parfaitement croisé sa frappe pour donner l’avantage aux siens dès la 4e minute. Un but qui avait donc idéalement lancé Winterthur vers un succès prestigieux dans la course au maintien en Super League Suisse. De plus, Gomis s’est montré très généreux dans les efforts sur ce match.

ISSA SOUMARE chirurgical

Sur sa lancée depuis quelques matchs, l’ailier du Havre AC a sonné la révolte des siens à Lens ce samedi. Alors que le HAC était mené 2-0 au bout d’une vingtaine de minutes, Soumaré avait permis aux Havrais de réduire l’écart sur une frappe imparable, avant de s’arracher dans la surface lensoise pour remettre de la tête un ballon à André Ayew, synonyme d’une passe décisive pour le 2-2. Comme lui, ses partenaires y ont cru jusqu’à aller l’emporter 3-4 dans les arrêts de jeu et se redonner de l’air dans la course au maintien en Ligue 1.

wiwsport.com