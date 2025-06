Le Stade Rennais n’a fait qu’une bouchée de la lanterne rouge. En déplacement au Stade de la Mosson, dimanche dans le cadre de ka 24e journée de Ligue 1, les hommes d’Habib Bèye l’ont facilement emporté devant Montpellier (0-4). Le SFRC s’éloigne un peu plus de la zone rouge.

Mine de rien, c’est la toute première fois cette saison en Championnat que le Stade Rennais en colle quatre à un adversaire, la deuxième fois TCC seulement après, le 4-1 contre Bordeaux en Coupe de France. Une semaine après la victoire poussive face à un Stade de Reims réduit à neuf, les hommes d’Habib Bèye ont fait mordre la poussière à la lanterne rouge de Ligue 1, Montpellier (0-4), ce dimanche à l’occasion de la 24e journée.

Sérieux et efficaces, les Bretons avaient logiquement ouvert le score grâce à premier but de Seko Fofana (28e). Ils ont ensuite tranquillement déroulé en seconde période, Djaoui Cissé (56e), Assignon (69e) et Kalimuendo (87e) aggravant la marque. Cette quatrième victoire en cinq matchs sous coach Bèye permet à Rennes de grimper à la 11e place avec 10 points d’avance sur le premier relégable. Le maintien est très proche pour le SRFC.

https://twitter.com/staderennais/status/1896262529451790662

wiwsport.com