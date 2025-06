Valence Basket Club a réalisé une très bonne opération ce samedi en championnat. En déplacement, Brancou Badio et son équipe ont pris le meilleur sur Zaragoza (71-115) en marge de la 21e journée de la Liga ACB.

Après leur défaite à l’extérieur contre Gran Canaria le 14 février, Valence a rapidement trouvé son chemin de retour sur la voie du succès. Les Valenciens ont dominé Zaragoza sans pitié, remportant la rencontre de façon convaincante et atteignant même le plafond des cent points. Une réussite qui redonne le sourire aux Oranges.

Brancou Badio a contribué à la victoire de son équipe à gagner en inscrivant 10 points, en réalisant 3 rebonds et en délivrant 9 passes décisives. Avec un total de quinze succès et six revers, Valence BC se positionne en seconde place du classement général et est proche d’une qualification pour les quarts de finale.

