Un des grands artisans du brillant retour en forme de la Royale Union Saint-Gilloise, redevenue candidate au titre de Jupiler Pro League, Ousseynou Niang s’est livré pour Wiwsport sur le début de son aventure avec l’USG. L’ailier gauche de 23 ans ne cache pas aussi ses envies internationales.

Si la Royale Union Saint-Gilloise occupe la troisième place du Championnat belge et est passée tout proche de l’exploit d’éliminer l’Ajax en barrages de Ligue Europa, c’est également parce qu’elle compte Ousseynou Niang dans ses rangs. En allant l’emporter dimanche 0-2 sur la pelouse d’Anderlecht, l’USG a ainsi démontré qu’il faudrait compter sur elle en Pro League, malgré le retard de douze points sur Genk Une victoire dans le derby bruxellois acquise grâce à une force collective mais aussi individuelle avec un virevoltant et intenable Ousseynou Niang à la baguette.

⚡️ | Een bliksemsnelle tegenaanval die Ousseynou Niang perfect afrondt. 💪💨 #ANDUSG pic.twitter.com/nq2LpFRwHP — DAZN België (@DAZN_BENL) February 24, 2025

« Mes performances sont bonnes, mais… »

Après le latéral droit de l’Ajax Lucas Rosa, le piston gauche de Sébastien Pocognoli avait fait vivre un véritable cauchemar à la défense anderlechtoise, marquant le but de la victoire à la 70e, après avoir été impliqué sur l’ouverture du score (33e). Pour Wiwsport, l’ancien pensionnaire de Diambars évoque sa forme et son intégration en Belgique. « Je pense que mes performances sont bonnes, mais je sais que je peux faire mieux. L’Union est comme une famille. Mais je peux dire que je m’intègre très vite là où j’arrive, surtout s’il s’agit du football qui est mon métier. Je suis naturellement comme ça. »

Arrivé de Riga, en Lettonie, où il a passé deux ans et demi, Ousseynou Niang avait déjà joué en Conference League avec le club letton. Mais sous le maillot de l’Union Saint-Gilloise, le natif de Ziguinchor découvre une autre facette du football. « La Conference League et la Ligue Europa ne sont pas pareilles. En Conférence League, on jouait les tours de qualification. C’est à l’Union que j’ai réellement découvert l’Europe avec la Ligue Europa. C’est une grande compétition avec de grandes équipes », explique le joueur de 23 ans qui nous dévoile les recettes de sa réussite en terre belge.

« Je me dis qu’il faut que je montre le meilleur de moi-même pendant chaque match, respecter les consignes et aider l’équipe à gagner, confie Ousseynou Niang. Une fois sur le terrain, je n’ai peur de rien, et peu importe l’adversaire en face. Contre l’Ajax, j’étais juste focus sur moi-même et prêt à donner. Je pense que l’Ajax est une grande équipe, ça m’a fait plaisir de jouer contre une telle équipe. Mais, comme je l’ai dit, la détermination reste la même peu importe que ce soit contre une très grande équipe ou une équipe moins huppée. Je crois en mes qualités, j’ai toujours confiance en moi. »

« Pape Thiaw sait quels joueurs ils devraient appeler »

Et c’est justement en ayant confiance en lui qu’Ousseynou Niang croit aux chances de l’Union de remporter la Pro League cette saison. « Notre objectif est de remporter le Championnat. On en a les qualités, on peut y arriver. » Dans une saison où il pourrait connaître l’Equipe Nationale A ? Les Lions entament retrouvent les qualifications pour la Coupe du Monde 2026 en mars, et l’arrivée de Pape Thiaw sur le banc redistribue les cartes. Niang, dont les statistiques avec l’USG (3 buts, 3 passes décisives en 30 matchs) ne reflètent pas son importance dans son équipe, peut croire en ses chances.

« Je savais qu’en arrivant à l’Union, j’ai fait un bon choix pour s’ouvrir les portes de l’Equipe Nationale. Mais je reste focus sur mon travail, la sélection viendra naturellement. C’est vrai, chaque joueur rêve de représenter sa sélection, mais je continue mon chemin. Ça nous reste des matchs et je donnerai le maximum de moi. Si on m’appelle tant mieux, sinon je continuerai le travail en espérant y arriver un jour. Je pense que Pape sait carrément quels joueurs il devrait appeler. Mais, moi, la CAN est un objectif. » En tout cas, un Ousseynou Niang à ce niveau pourrait être un pion essentiel pour les Lions.

Ousseynou Niang vs Ajax pic.twitter.com/YNHzllb0ZN — Senegal Comps 🇸🇳 (@SenegalComps) February 21, 2025

