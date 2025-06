Tapha Tine et Sa Thiès ne voient pas l’avenir en loupe ces derniers temps. Sorti chacun d’une défaite amère, les deux mastodontes sont souvent absents des débats de l’actualité trépidante de l’arène. Alors qu’ils n’ont pas encore réussi à trouver un adversaire, un duel entre ces deux recalés pourrait non seulement raviver leur flamme, mais aussi offrir au vainqueur un choc étincelant en perspective contre le Roi des arènes, Modou Lo.

Malgré leurs palmarès respectifs et leur expérience, les promoteurs semblent les oublier, préférant miser sur des têtes d’affiche plus en vue avec plus de notoriété. Résultat : aucun combat à l’horizon, et une frustration grandissante chez ces deux champions en mal de rebond.

Autrefois craint pour sa puissance et son sens tactique, Tapha Tine a vu son étoile pâlir après une défaite inattendue, en juillet dernier contre Balla Gaye 2. Un revers qui a laissé le monde de la lutte perplexe. Avant cette défaite, Tapha Tine était sur une bonne lancée avec notamment une victoire brillante contre Eumeu Sène. Une dynamique qui aurait pu lui valoir de défier le Roi des Arènes Modou Lo, alors sans adversaire. Mais, le Géant du Baol avait décidé d’aller chercher sa revanche auprès de Balla Gaye 2. Un défi qu’il a manqué en essuyant une défaite amère.

De son côté, Sa Thiès, traîne lui aussi le poids d’un revers récent qui a ébranlé sa confiance. Le petit-frère de Balla Gaye 2 a raté son examen contre Eumeu Sène, une épreuve qui lui était soumise pour accéder dans la cour des grands de l’arène. Pourtant, tout comme Tapha Tine, Sa Thiès avait réussi l’exploit d’éteindre l’un des lutteurs les plus redoutables actuellement dans l’arène, Reug-Reug. Voir maintenant que ce dernier l’a devancé dans la hiérarchie, démontre combien Sa Thiès a l’obligation de rebondir.

Le vainqueur invité à la table du Roi Modou Lo ?

Pourquoi ne pas les opposer l’un à l’autre ? La logique est implacable : Tapha Tine et Sa Thiès ont besoin d’un combat pour se relancer, et le public a soif de spectacles imprévisibles. Un affrontement entre ces deux lutteurs, jadis redoutés, serait bien plus qu’un simple match de rattrapage. Ce serait l’occasion pour eux de prouver qu’ils ont encore leur place au sommet, et de rappeler à tous que la lutte sénégalaise ne se résume pas à une poignée de stars. Un avis partagé par certains experts, qui voient dans ce choc une opportunité marketing en or pour les promoteurs, mais aussi un moyen de rééquilibrer les dynamiques de l’arène.

Le roi des arènes, Modou Lo n’a pas encore de combat depuis sa sortie victorieuse contre Siteu. Un combat entre Tapha Tine et Sa Thiès pourrait justement désigner son prochain challenger. Le vainqueur de ce duel, porté par une victoire symbolique, aurait alors le profil parfait pour défier Modou Lo.

