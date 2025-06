Lors de la phase retour du National 1 Féminin, qui a débuté ce vendredi avec la 8e journée, l’ASC Ville de Dakar a démontré une fois de plus sa suprématie en écrasant Pikine Basket Club (73-32) au stadium Marius Ndiaye.

L’ASC Ville de Dakar semble implacable en championnat, démontrant jour après jour son rang de champion. Les filles de Malick Goudiaby ont à nouveau marqué des points face à l’équipe promue Pikine. Cette victoire donne l’occasion à l’équipe municipale de maintenir son élan positif et de demeurer l’unique équipe sans défaite après huit matches. L’ASCVD a obtenu une qualification officielle pour le Final 8. Elisabeth Dabou Kamite, originaire du Mali, a brillé lors de cette rencontre en inscrivant 20 points, se distinguant ainsi comme la meilleure marqueuse.

Pour les Pikinoises, remonter en D1 paraît extrêmement ardu après une autre défaite, la septième à ce jour. Depuis sa dernière victoire contre l’ASFO lors de la troisième journée, le 26 janvier dernier, Pikine Basket Club n’a plus connu le goût du succès. Quoi qu’il en soit, il sera nécessaire de s’investir pleinement pour la formation rouge et verte si celle-ci aspire à garantir le maintien qui, à l’heure actuelle, semble de plus en plus hors d’atteinte. Dans le classement, Pikine BC se trouve à la septième position, juste avant la dernière.

