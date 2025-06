Grâce à un nouveau but de Pape Meissa Ba et aussi un impressionnant Loris Karius, Schalke a renoué avec la victoire en Bundesliga 2 en l’emportant vendredi face à Munster (1-0).

Après sa défaite 2-0 à Darmstadt la semaine dernière, Schalke 04, qui vit une saison aux montagnes russes, s’est rapidement repris en Championnat. Pour la réception de Münster, ce vendredi 28 février, dans le cadre de la 24e journée de Bundesliga 2, les hommes de Kees Van Wonderen, provisoirement deuxièmes du classement, l’ont en effet l’emporté 1-0.

Si l’unique but de cette victoire est l’œuvre de l’attaquant sénégalais Pape Meissa Ba, auteur de sa deuxième réalisation sous ses nouvelles couleurs et la 13e cette saison, Schalke peut aussi remercier Loris Karius. Pour son premier match, l’ancien gardien de Liverpool et de Newcastle United a impressionné dans sa surface, réalisant un total de cinq arrêts.

