En attendant de savoir où le mènera le dossier Mohamed Salah (32 ans), dont le contrat prend fin en juin prochain et aucune négociation n’aurait été engagée pour prolonger, Liverpool explorerait déjà plusieurs pistes pour cet été. Le média CaughtOffside croit savoir que le leader de Premier League suivrait le profil d’Assane Diao, joueur de Como et nouvelle sensation en Serie A italienne, pour éventuellement remplacer l’attaquant égyptien.

Pour l’heure, aucune prise de contact n’aurait été effectuée, ni aucune négociation n’aurait été entamée entre les dirigeants de Liverpool et ceux de Como. La même source ajoute également que Newcastle serait dans les rangs. Arrivé du Real Betis pour 12 millions d’euros cet hiver, Assane se révèle à un grand niveau en Italie et a déjà marqué 5 buts en 8 matchs de Serie A. Ses performances ont idéalement relancé Como dans la course au maintien.

