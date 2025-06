Une semaine après l’annonce du départ de Al Ousseynou Sène, l’ASC HLM Dakar a officialisé la nomination de Cheikh Ba comme nouvel entraîneur. L’ancien adjoint de Souleymane Diallo à Teungueth FC et Guediawaye FC prend les rênes de l’équipe avec pour objectif de maintenir les Citadins dans l’élite sénégalaise.

Actuellement 11ᵉ de Ligue 1 avec 17 points, l’ASC HLM reste sur une dynamique positive de cinq matchs sans défaite en championnat, dont une victoire contre le Jaraaf (2-1). Cheikh Ba devra poursuivre cette série et confirmer son impact dès son premier test ce dimanche face à Teungueth FC, un adversaire redoutable du championnat. Le club, dans son communiqué officiel, a exprimé sa confiance en Cheikh Ba et son équipe technique pour poursuivre le travail entamé et maintenir l’ASC HLM en Ligue 1.

