Venu représenter madame le ministre des Sports à la cérémonie de présentation de la délégation du Sénégal devant prendre part aux Mondiaux d’Hiver de Turin, Monsieur Cheikh Fall a rassuré les responsables de Special Olympics Sénégal pour leur prise en charge complète.

Alors que le départ de la délégation des Special Olympics Sénégal est prévu pour le 6 mars prochain, le ministère des Sports, à travers son représentant, Monsieur Cheikh Fall, a tenu à rassurer son monde. « Depuis près de deux mois, nous travaillons étroitement avec les responsables de Special Olympics pour leur permettre de représenter dignement le Sénégal aux Mondiaux d’Hiver de Turin. À cet égard, sachez que la prise en charge sera entièrement assurée par le ministère des Sports. Tout ce qui est du voyage, de la restauration, l’hébergement… », a rassuré le représentant du ministre des Sports, par ailleurs, Directeur de la compétition de haut niveau.

Enfin, le représentant du ministre a encouragé et demandé les athlètes de bien représenter le Sénégal sur la scène internationale. « Nous leur demanderons de bien représenter le Sénégal, d’être à la hauteur des attentes et surtout de prôner le fair-play. Ce sont des athlètes qui ont l’habitude d’aller compétir et de gagner des médailles. Je crois fermement qu’ils vont réitérer cela pour honorer le Sénégal et ainsi pour eux-mêmes », a-t-il conclu.

