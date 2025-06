Ce mardi, le jeune latéral gauche sénégalais a pris part à sa première séance avec le groupe stéphanois.

Il s’est entraîné aux côtés de plusieurs joueurs en phase de reprise, dont Wadji, Ben Old, Cornud, Miladinovic, Appiah et Briançon. Cette première session lui a permis de commencer son intégration et de découvrir son nouvel environnement.

Vainqueur de la Coupe d’Afrique des nations U17 avec le Sénégal, Lassana Traoré a été repéré par les recruteurs de l’ASSE grâce à ses performances prometteuses. Formé au Diambars FC de Saly, il incarne l’engagement du club envers la formation de jeunes talents. Son contrat professionnel sera officialisé en mai prochain, lorsqu’il atteindra ses 18 ans. D’ici là, il poursuivra son adaptation et se préparera pour ses débuts en compétition la saison prochaine.

