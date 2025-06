L’ancien défenseur de Liverpool et consultant pour Sky Sports, Jamie Carragher, s’est attiré les foudres des fans de football après une déclaration jugée méprisante à l’égard de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN). S’exprimant sur les chances de Mohamed Salah de remporter le Ballon d’Or, il a estimé que l’Égyptien était désavantagé par le fait de représenter son pays, sous-entendant que la CAN n’était pas un tournoi d’envergure mondiale.

Lors d’une discussion sur Sky Sports, Carragher a fait une déclaration jugée condensante. « Je pense que le problème est qu’il est avec l’Égypte, et il ne joue probablement pas dans un tournoi majeur en tant que tel ou n’a peut-être pas de grandes chances de gagner. Je pense que c’est soit la Ligue des champions, soit le tournoi majeur [qui permet de gagner le Ballon d’Or]. » Des propos rapportés par ESPN AFRICA qui ont immédiatement provoqué un tollé sur les réseaux sociaux. Même si sur le plateau Micah Richards a rétorqué que la CAN est bel et bien un tournoi majeur et Daniel Sturridge a considéré la CAN au même titre que l’Euro ou la Copa. De nombreux internautes et observateurs du football ont dénoncé cette vision réductrice du football africain et le manque de considération accordé à la CAN.

Une vague d’indignations sur la toile

Face à cette déclaration, de nombreuses personnalités du football ont réagi avec indignation. La Confédération Africaine de Football (CAF) a choisi une réponse subtile mais efficace. Sur ses réseaux sociaux, l’instance a partagé des images marquantes de la CAN : l’accueil triomphal des Lions du Sénégal après leur sacre en 2022, les stades pleins en Côte d’Ivoire lors de l’édition 2024, et bien d’autres moments forts qui témoignent de l’importance et de la ferveur du tournoi.

L’ancien international égyptien Ahmed Elmohamady a également réagi sur X (anciennement Twitter). « Jamie Carragher ne sait pas ce que sont les tournois majeurs car il n’en a jamais remporté. La CAN est un tournoi majeur. Je suis donc fier de l’avoir remportée deux fois. » L’Algérien Adlène Guedioura, vainqueur de la CAN 2019, a lui aussi répondu en partageant des images de son sacre et de l’accueil triomphal en Algérie avec un message cinglant « Jamie, la CAN est un tournoi majeur, l’Afrique est grande, tu n’as jamais vécu cela. »

Face à la vague d’indignation, Jamie Carragher a tenté de clarifier ses propos dans une publication sur X. Cependant, loin d’apaiser la polémique, ses explications ont ravivé les critiques. « Ce que j’essayais de dire hier, c’est que Mo Salah est désavantagé en jouant pour l’Égypte en termes de gain du Ballon d’Or. Si Salah avait eu une saison moyenne au LFC mais avait remporté la CAN et était MVP, je ne pense pas qu’il aurait remporté le Ballon d’Or. Parce que je ne pense pas que la CAN ait le même poids que les autres tournois. »

« Mais si Mbappé avait fait une saison moyenne au Real Madrid mais avait remporté la Coupe du Monde ou l’Euro, il aurait quand même eu une belle opportunité. Ce n’est pas irrespectueux si je pense que la Coupe du Monde, l’Euro ou la Copa America sont de meilleurs tournois, c’est juste mon opinion quand je les regarde. Dire que ce n’était pas une compétition majeure était maladroit, mais je pense que la plupart des gens qui regardaient pouvaient comprendre le point que j’essayais de faire valoir. » Une justification qui n’a pas convaincu et qui a renforcé le sentiment d’une perception biaisée du football africain.

El Hadj Diouf recadre Carragher « Quand on n’a rien à dire, on la ferme. »

Et on assiste à l’énième querelle entre Carragher et Diouf. Ce dernier ne l’a pas loupé dans une publication sur sa page Instagram. Le double ballon d’or africain de souligner l’audience de la CAN pour être l’une des compétitions les plus suivies au monde. « La CAN est l’un des trois plus grands tournois de football au monde avec plus de 1,4 milliard de téléspectateurs. Utilisons les chiffres pour raconter l’histoire de la CAN (pas besoin de la défendre – les chiffres parlent d’eux-mêmes). Regardée dans 170 pays, 1,4 milliard de téléspectateurs, troisième plus grande compétition mondiale, 2,2 milliards de streams » a-t-il expliqué.

Sans oublier de citer ces légendes de l’Afrique dont le talent est reconnu mondialement. « Les talents africains ont marqué de leur empreinte les ligues mondiales. Samuel Eto’o, Didier Drogba, Jay Jay OKOCHA, Georges WEAH Sadio MANÉ et Mo Salah, moi-même El Hadji DIOUF et bien d’autres… Tu ne peux pas t’asseoir à la même table que ces noms africains. Toi le raciste Jamie Carragher tu es qui pour t’en prendre à notre CAN ? La CAN est la fierté de l’Afrique ! »

Et sans surprise, El Hadj Diouf n’a pas terminé sa réponse sans tirer sur Jamie Carragher « himself ». « Aujourd’hui en Afrique, tu prononces Jamie Carragher, les gens croiront que tu parles d’une marque de ketchup ou de moutarde. C’est donc normal que tu manques de respect au plus grand tournoi d’Afrique et à tous ces grands footballeurs africains qui ont apporté leur contribution au football mondial et à tout le continent. Tu as besoin de ça pour exister et te faire connaître. Quand on n’a rien à dire, on la ferme ».

Cet épisode relance une fois de plus le débat sur la considération du football africain sur la scène internationale. La polémique autour des propos de Carragher s’inscrit dans une tendance plus large où les compétitions africaines peinent à être reconnues à leur juste valeur. Pourtant, de plus en plus de voix s’élèvent pour revendiquer l’importance et la légitimité de la CAN comme un tournoi d’élite du football mondial. Si Carragher a tenté de nuancer ses propos, il a mis en lumière un problème persistant : la sous-estimation du football africain par certains observateurs européens. Un débat qui, à coup sûr, continuera à animer les discussions bien au-delà de cette polémique.

