Sensation de la première partie de saison en Serie A avec Como, Assane Diao éclabousse déjà l’Italie de son talent et fait bondir le Sénégal et l’Espagne. Si une rencontre avec Pape Thiaw a grandement ouvert les portes de la sélection sénégalaise au jeune attaquant, la Roja, prise au piège, joue difficilement son va-tout pour contrecarrer les plans du joueur.

C’est le tube de l’hiver dans le Championnat d’Italie, en featuring avec Nico Paz, natif de Santa Cruz de Tenerife mais international argentin, comme quoi… Du haut de ses 19 ans, Assane Diao Diaoune est en train de se faire un joli nom en Serie A, dans la formation de Como où il est arrivé cet hiver. Auteur du but victorieux des siens contre Naples (2-1), ce dimanche 23 février, l’ancien du Real Betis en est désormais à cinq réalisations sur ses huit premiers matchs dans le Calcio. Forcément, avec de telles performances, il fait parler de lui. Et, avec son statut, la question du choix de nationalité se pose.

Pour rappel, Assane Diao est né à Ndongane, en Sédhiou, donc au Sénégal. Il est de parents sénégalais qui ont pris la direction de l’Espagne lorsque leurs deux enfants (Assane étant un frère jumeau à Ousseynou – Betis Deportivo) étaient âgés de seulement trois ans. Formé du côté d’Heliópolis, il y fait toutes ses classes jusqu’à effectuer ses débuts en septembre 2023, lors d’une défaite en Ligue Europa contre Abdallah Sima et le Glasgow Rangers. International espagnol (U18, U19, U21), les petites catégories semblent désormais assez petites pour l’ex-protégé d’El Ingeniero Manuel Pellegrini.

Le Sénégal, un choix qui fait paniquer l’Espagne

Fort de ses prestations dans le Championnat d’Italie, Assane vise désormais beaucoup plus haut que la Rojita. Dans ce sens, comme nous le révélions jeudi dernier, le sélectionneur de l’Equipe Nationale du Sénégal, Pape Thiaw, a eu une rencontre en Italie avec le numéro 38 de Como, et celle-ci a fortement pesé sur la balance. Le joueur de 19 ans a tranché : il veut jouer pour les champions d’Afrique 2022, et Thiaw, doit d’ailleurs le retenir dans la prochaine liste des Lions annoncée début mars en vue des matchs de qualifications pour la prochaine Coupe du Monde contre le Soudan puis le Togo.

Fortement apprécié par les supporters sénégalais, Assane devrait donc continuer sa progression avec la sélection de son pays de naissance, sur le point d’ajouter un immense potentiel dans un effectif pas mal fourni pour aller reconquérir le titre en Coupe d’Afrique et se qualifier au Mondial. Cependant, tout n’est pas totalement gagné pour les Lions pour compter sur le Casaçais. Comme révélé par les médias espagnols dont la Cadena SER, l’Espagne, qui ne voyait nullement pas le Sénégal débarquer en position de force dans ce dossier, joue son va-tout pour contrecarrer les plans de Diao et de Thiaw.

Si Assane ne s’attend pas vraiment d’être appelé en mars par Luis de la Fuente, le sélectionneur des champions d’Europe, la Fédération royale espagnole de football a, elle, posé sur la table du joueur la carte de la patience. La RFEF veut que son champion d’Europe U19 patiente encore avant de décider de son avenir international, et le président nouvellement élu, Rafael Louzán, voudrait bien que ce soit avec sa sélection. La contre-attaque de l’Espagne est menée. Reste à voir, d’ici peu de jours, si cela ira au bout face à une très bonne défense sénégalaise et à la décision (déjà actée) du principal intéressé.

