Après plusieurs mois d’absence en raison d’une blessure, Amara Diouf se prépare activement à retrouver les terrains. L’attaquant de Génération Foot, grand espoir du football sénégalais, vise un retour à la compétition à l’occasion de la Coupe d’Afrique des Nations U20, qui se déroulera en Côte d’Ivoire du 26 avril au 18 mai 2025.

Un parcours exceptionnel freiné par une blessure

Dès ses débuts, Amara Diouf a marqué les esprits par son talent et sa précocité. Sa performance à la CAN U17 en mai 2023 a été l’un des temps forts de sa jeune carrière. Avec cinq buts inscrits, il a joué un rôle clé dans le sacre du Sénégal, remportant également le trophée de meilleur joueur du tournoi. Ce succès lui a permis de se faire un nom sur la scène africaine et d’attirer l’attention des recruteurs européens. Quelques mois plus tard, lors de la Coupe du Monde U17 en novembre 2023, il a confirmé son potentiel en inscrivant deux buts en trois matchs avant de subir une entorse lors du dernier match de la phase de groupes. Malgré cette blessure, son impact sur la compétition était indéniable.

Sa progression fulgurante lui a ouvert les portes de la sélection nationale A. Le 9 septembre 2023, il est devenu le plus jeune joueur de l’histoire du Sénégal à honorer une sélection, à 15 ans, 3 mois et 2 jours, en entrant en jeu contre le Rwanda lors des qualifications à la CAN 2024. Il a ainsi battu le précédent record détenu par Pape Matar Sarr. En juillet 2024, Amara Diouf est victime d’une grave blessure au genou, nécessitant une opération chirurgicale. Loin des terrains, Amara a dû faire preuve de patience et de détermination.

De bonnes nouvelles

Il a repris la course en décembre 2024 et a recommencé à toucher le ballon en janvier passé a appris wiwsport d’une source proche du joueur. Malgré cette épreuve, le jeune attaquant reste concentré sur son retour et continue de travailler dur pour retrouver son niveau nous renseigne-t-on. D’ailleurs, il partage ses moments de réathlétisation, la raison pour laquelle il se trouve au FC Metz, à travers sa page Instagram. S’affichant récemment avec le maillot du FC Barcelone, il a fait le tour de la toile surtout du coté des supporters Blaugrana. Son retour est très attendu, tant par les férus des pépites que par les clubs européens qui suivent son évolution. Amara Diouf symbolise l’avenir du football sénégalais. Sa précocité, son talent et sa capacité à surmonter les épreuves en font un joueur à suivre de très près.

Son défunt père, Ady Diouf, a toujours cru en lui et voyait en Amara un joueur promis à un grand avenir. Dans un témoignage émouvant qu’il avait partagé avec wiwsport en mai 2023, il déclarait : « Je suis vraiment fier de lui. Il joue avec l’envie de m’honorer. Des années en arrière, j’ai entendu une de ses conversations où il disait qu’il connaît son objectif parce qu’il vit aussi toutes mes déceptions avec des joueurs que j’ai formés et qui ne me sont plus reconnaissants. Il m’a demandé de ne plus en parler. Et je sais qu’il en a fait une motivation supplémentaire pour se faire un nom dans le football sénégalais. »

Un retour attendu, avec des ambitions intactes

En février 2024, alors que la sélection olympique préparait les Jeux Africains, le sélectionneur Serigne Saliou Dia expliquait l’absence d’Amara Diouf en raison de son jeune âge, mais assurait que le Sénégal comptait énormément sur lui pour l’avenir : « Amara reste un projet, un joueur sur lequel le Sénégal peut vraiment compter dans l’avenir. »

À 16 ans, Amara Diouf ne cache pas ses ambitions. Lors de sa convocation en équipe A, il avait exprimé son admiration pour ses aînés et son désir d’apprendre à leurs côtés : « Je suis venu dans la tanière et j’ai trouvé mes aînés ici, avec qui j’ai longtemps rêvé d’être. Ils nous font rêver. Ils m’ont accueilli de la plus belle des manières, m’ont mis à l’aise aussi, et j’espère apprendre beaucoup de choses d’eux. Je suis là pour apprendre, je suis derrière eux pour en apprendre davantage. »

Alors que la CAN U20 approche, Amara Diouf pourrait retrouver l’équipe sénégalaise et contribuer à la défense du titre. Si son retour à la compétition se déroule sans accroc, il pourrait reprendre sa trajectoire ascendante et, pourquoi pas, marquer l’histoire du football sénégalais dans les années à venir.

Et si vous vous demandez où Serigne Saliou Dia va envoyer sa convocation ? On vous répond sans hésiter, Génération Foot. Affaire à suivre…

wiwsport.com