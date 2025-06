À l’approche de la Coupe d’Afrique des nations U20, prévue du 26 avril au 18 mai 2025 en Côte d’Ivoire, l’équipe nationale du Sénégal continue sa préparation. Le sélectionneur Serigne Saliou Dia a convoqué un groupe de 25 joueurs pour un quatrième stage qui se tiendra du 26 au 28 février au centre Jules François Bocandé, à Toubab Dialaw.

Cette fois, le staff a misé sur une liste composée en grande partie de joueurs qui n’ont encore jamais été sélectionnés. Une opportunité pour eux de faire leurs preuves et pour l’encadrement technique d’élargir ses options avant d’établir une liste définitive. Avec une ossature largement renouvelée, 75 % des champions de 2023 ne faisant plus partie du groupe, Serigne Saliou Dia cherche à bâtir une équipe capable de défendre le titre continental. Le Sénégal, tenant du titre, évoluera dans le groupe C, aux côtés de la Zambie, de la Sierra Leone et du Kenya.