Le président de la Fédération sénégalaise de basket-ball (FSB), Maître Babacar Ndiaye, a annoncé que le Sénégal va tenter de naturaliser un joueur américain afin de renforcer son équipe nationale masculine. Il a révélé cette information dans une vidéo publiée par la fédération, précisant que la procédure est déjà en cours.

« Comme tout le monde le sait, l’équipe nationale n’est jamais fermée. S’il y a d’autres joueurs qui désirent venir, la porte est ouverte pour tout le monde. L’entraîneur m’a soumis un joueur que nous devons naturaliser, et nous avons lancé la procédure. Maintenant, nous verrons la suite », a déclaré le président de la FSB.

Sans dévoiler le poste du joueur concerné, Babacar Ndiaye a confirmé qu’il s’agit bien d’un basketteur américain. Cette démarche s’inscrit dans la continuité d’une politique déjà adoptée par la fédération, qui avait auparavant naturalisé Clevin Hannah en 2016 et Pierria Henry en 2021. Il a également précisé que cette initiative respecte les règlements en vigueur : « Nous allons utiliser le cadre réglementaire qui nous permet d’intégrer un joueur naturalisé à défaut d’avoir des binationaux », ajoute le patron du ballon orange sénégalais à l’issue des éliminatoires de l’Afrobasket 2025. Les Lions ont remporté leurs trois matchs, terminant en tête du groupe C devant le Cameroun et le Rwanda, également qualifiés pour la compétition qui se jouera en Angola.

