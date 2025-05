La nouvelle recrue sénégalaise a signé une entrée fracassante et permet au Servette FC de revenir à hauteur de la première place de Super League en s’imposant contre Winterthur (3-1).

Mené au score après un penalty de Luca Zuffi à la 63e, le Servette FC a renversé la table au stade de Genève grâce à ses deux jokers, l’attaquant sénégalais Alioune Ndoye (69e) et le Portugais Keyan Varela (89e). Ndoye devait ensuite provoquer et transformer le penalty du 3-1. Venu de Lettonie, l’ancien joueur du Teungueth FC lance son aventure en Suisse et pourrait être le facteur X des Grenats dans la course au titre.

🔥 𝗩𝗜𝗖𝗧𝗢𝗜𝗥𝗘 🔥 Servette enchaine une troisième victoire consécutive grâce à un doublé de 𝗡𝗱𝗼𝘆𝗲 et un but de 𝗩𝗮𝗿𝗲𝗹𝗮 ! 💪 🔜 Prochain match samedi face à Lausanne.#NotreVilleNotreClub pic.twitter.com/yHSHJ0sweR — Servette FC (@ServetteFC) February 23, 2025

