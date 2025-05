Malgré la frustration du match nul des siens dans le 175e Derby éternel, Chérif Ndiaye, auteur d’un doublé, inscrit encore plus son nom dans l’histoire de cette confrontation.

Si Chérif Ndiaye ne choisit pas ses matches, force est de constater que l’attaquant de 29 ans se montre particulièrement prolifique dans la plus grande opposition du football serbe. Alors que le Partizan créait la surprise dans l’enceinte du Stade Rajko Mitić en menant 0-1 depuis la 8e minute de jeu, l’international sénégalais s’est encore montré sans pitié face à sa proie favorite, samedi dans le cadre de la 24e journée de Superliga.

8 buts en 6 matchs contre le Partizan

Après avoir buté sur le gardien adverse Aleksandar Jovanovic en première période, l’ancien joueur de l’Adana Demirspor a sonné la révolte des siens dès le retour des vestiaires. Sur un excellent centre venu du pied gauche d’Andrij Maksimovic, Chérif Ndiaye plonge au milieu de la défense du Partizan pour remettre les pendules à l’heure (46e). Ensuite, bien aidé par une terrible faute de main du gardien, il signe un doublé pour le 2-1 (51e).

Depuis son arrivée en Serbie, Chérif est le cauchemar du Partizan. Avec ce doublé, le Sénégalais a ainsi inscrit ses 7e et 8e buts pour son sixième match face à cet adversaire. Il est désormais le quatrième meilleur buteur de l’histoire du Derby éternel, à égalité ave Milan Galić et Kosta Tomašević. Dragan Džajic, Bora Kostić (9 buts) et Marko Valok (13 buts) occupent la tête de ce classement. Chérif Ndiaye a désormais marqué 18 buts cette saison.

wiwsport.com