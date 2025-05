Le Sénégal poursuit son parcours sans faute dans les qualifications pour l’AfroBasket 2025. Les Lions ont décroché une nouvelle victoire en battant le Gabon lors de leur deuxième match du tournoi qualificatif, confirmant ainsi leur statut de favori.

Déjà qualifiée après un début de compétition parfait, l’équipe sénégalaise affiche une belle dynamique avec cinq victoires en six matchs. Une performance qui témoigne de la solidité du groupe et de son ambition de briller lors de la phase finale des qualifications du tournoi continental.

Face au Gabon, les Lions ont encore sorti l’artillerie, réussissant à le battre (102-68). Avec 21 points inscrits et 15 rebonds, Ousmane Ndiaye a survolé la partie. Avec 19 points et 5 tirs primés, Bamba Diallo a été le cauchemar des gabonais. Brancou Badio est resté constant dans sa position de leader de l’équipe avec 17 points et 5 passes décisives. Contrairement à hier, tout l’effectif a joué la deuxième rencontre.

Pour leur dernier match, les hommes de Mamadou Gueye Pabi auront un défi de taille face au Cameroun, lui aussi déjà qualifié. Cette rencontre s’annonce comme un véritable test pour les Lions, qui voudront boucler ces qualifications sur une note parfaite. Les deux équipes avaient livré un véritable duel à Dakar Arena finalement remporté par les coéquipiers de Youssou Ndoye.

Avec cet état d’esprit conquérant, le Sénégal envoie un message fort à ses futurs adversaires : les Lions sont prêts pour l’AfroBasket 2025 et comptent bien y jouer les premiers rôles.

wiwsport.com