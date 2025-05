Dix dirigeantes ont été désignées comme membres du groupe de travail « CCRF-GT-Durabilité » du comité consultatif du rugby féminin (CCRF). Ndeye Khoudia Top, commissaire de match, va donc prendre part à cette initiative visant à renforcer l’impact économique, environnemental et social du rugby féminin, tant en Afrique qu’à l’international.

« C’est un plaisir d’être choisie par Rugby Afrique pour faire partie de ce comité. Quel honneur pour ma modeste personne ! Honneur que j’accepte comme un sacerdoce et avec toute mesure qui sied. Cette confiance m’honore et m’engage à œuvrer avec abnégation », a-t-elle réagi.

Ndeye Khoudia, professeur d’éducation physique et sportive au lycée général de Diourbel, envisage de débuter ce match crucial avec une équipe de spécialistes en écologie, dans le but d’élaborer un plan d’action organisé autour de pôles stratégiques.

« Vous savez que le sport est un facteur important pour un développement durable. Et le rugby naturellement, n’est pas en reste. Nous sommes conscientes de la contribution qu’il peut avoir pour le développement et l’émancipation des femmes et des jeunes,, des personnes et des communautés ainsi que des objectifs d’éducation et d’inclusion sociale. C’est dire que le travail qui nous attend est immense, mais je peux vous assurer qu’on ne ménagera aucun effort pour atteindre les objectifs », a-t-elle expliqué sur la note de Rugby Afrique.

