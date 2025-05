Le milieu de terrain international sénégalais Pape Gueye est devenu un élément important à Villarreal, où il réalise une belle saison. Cependant, sa carrière aurait pu prendre une tout autre tournure sans un épisode douloureux qui l’a marqué à jamais, son transfert avorté à Watford en 2019. Dans une interview accordée à Oui Hustle, il revient sur cette période difficile, marquée par une trahison qui l’a coûté cher.

Formé au Havre, Pape Gueye avait gravi les échelons jusqu’à en devenir le capitaine à seulement 19 ans. Son rêve était clair : évoluer en Ligue 1. « Je ne parlais ni anglais, ni espagnol, ni italien. Pour moi, la suite logique était de rester en France », confie-t-il. Pour gérer sa carrière, il faisait entièrement confiance à un agent proche de sa famille, un homme que son père considérait comme un frère. Ce dernier était en charge des discussions avec les clubs et filtrait toutes les offres. C’est ainsi que Gueye s’est retrouvé dans une situation où il n’avait qu’une vision biaisée de son avenir.

Selon les informations fournies par son agent, aucun club français n’était intéressé. Seule une offre de Watford était présentée comme viable. « Il me disait que l’entraîneur m’appréciait beaucoup et que l’intégration serait facile, même sans parler anglais », raconte le joueur. Lors de la signature, il n’était pas accompagné de son père. L’agent lui avait expliqué oralement les conditions du contrat, et Gueye, ayant une confiance aveugle en lui après 13 ans de collaboration, n’avait pas vérifié les documents par un autre intermédiaire.

Quelques semaines plus tard, le père du joueur a demandé une traduction officielle du contrat. « Et là, le choc ! Le contrat ne correspondait en rien à ce qui avait été dit. Je devais être prêté dans un autre club, il n’y avait aucune prime de signature et, pire encore, mon salaire était dégressif : plus le temps passait, plus mon salaire diminuait. Je ne savais même pas que ce genre de clause existait ! Toute la famille était sous le choc. Moi, ça m’a tué… Mais j’imagine encore plus la douleur de mon père, qui se sentait responsable. Nous avons immédiatement contacté un avocat et demandé à l’agent de rompre le contrat à l’amiable. Mais le club a refusé », confie-t-il.

Face à cette trahison, la famille du milieu sénégalais a immédiatement fait appel à un avocat pour tenter de rompre le contrat à l’amiable. Cependant, Watford a refusé. L’affaire a pris une tournure judiciaire et une plainte a été déposée contre l’agent. Malheureusement, le mal était fait. Même si Pape Gueye a été victime de cet intermédiaire, le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) l’a sanctionné en tant que signataire du contrat.