Ce vendredi a marqué le début de la septième et ultime journée de la phase aller du National 1 Masculin. L’AS Douanes, l’ASFA et le DUC ont chacun gagné leurs rencontres, concluant la phase aller de manière positive.

L’équipe AS Douanes a enregistré sa sixième victoire de la saison en battant le promu Yoffois. Avec cette victoire impressionnante, les Gabelous ont réaffirmé leur position de leader et leur excellente forme actuelle. Babacar Diallo a été le meilleur buteur du match, marquant 24 points et captant 2 rebonds. L’AS Douanes maintient sa position en tête de la poule A. La RS Yoff occupe la sixième position avec deux triomphes et cinq défaites.

Suite à sa récente défaite contre l’UGB (J6) la semaine dernière, l’ASFA a réagi de façon exemplaire. Les forces armées ont surpassé l’USPA qui n’a pas réussi à continuer après sa victoire inattendue le week-end précédent contre le DUC. Médoune Diallo a été le moteur de l’équipe avec 19 points, 12 rebonds et 3 passes décisives lors de la formation. L’ASFA se positionne cinquième, tandis que l’USPA occupe toujours la dernière place dans le classement du groupe B.

Et pour conclure, le Dakar Université Club a rapidement regagné le chemin de la victoire. Les étudiants ont logiquement surpassé l’USCT Port, concluant ainsi cette phase aller sur une bonne dynamique. Il est probable que le club étudiant regagne sa confiance suite à son étonnante défaite de la semaine dernière face à l’USPA. Dans le classement, le DUC se positionne à la quatrième place tandis que l’USCT Port est fermement maintenu à la septième place, juste avant la dernière.

