En plus de l’Angola, pays hôte du tournoi, une nouvelle équipe s’ajoute officiellement à la liste des qualifiés pour l’AfroBasket 2025 : le Sénégal. Les Lions ont assuré leur place grâce à une victoire éclatante d’entrée lors de la dernière fenêtre de qualification à Rabat.

Sans surprise, l’équipe nationale sénégalaise a dominé le Rwanda pour son entrée en lice dans ce tournoi décisif. Après un premier quart-temps disputé (13-13), les hommes de Mamadou Gueye “Pabi” ont progressivement pris l’ascendant pour finalement s’imposer largement (96-73). Youssou Ndoye a signé un double-double avec 12 points et 11 rebonds, tandis que Jean Jacques Boissy (19 points) et Babacar Sané (17 points) ont été les meilleurs marqueurs. Karim Mané et Ousmane Ndoye ont également brillé, inscrivant chacun 10 et 12 points.

Déjà en position favorable après un carton plein lors de la précédente fenêtre à Dakar, le Sénégal était pratiquement qualifié avant même d’entrer sur le parquet à Rabat. La défaite du Gabon face au Cameroun (82-65), un peu plus tôt, a définitivement scellé le sort des Lions, qui n’avaient plus qu’à valider leur ticket par une victoire. Ce succès leur permet de conforter leur place de leader du groupe C à deux journées de la fin des qualifications.

Le Cameroun, vainqueur du Gabon, rejoint également le Sénégal parmi les qualifiés. Pour rappel, les trois premiers de chaque groupe obtiendront leur billet pour la compétition continentale. La 31ᵉ édition de l’AfroBasket se déroulera en Angola du 12 au 24 août 2025, marquant la quatrième fois que le pays accueille l’événement.

