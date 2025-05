Après une large victoire (10-3) lors de leur première rencontre, l’équipe nationale sénégalaise de beach soccer a confirmé sa supériorité ce jeudi sur la plage de Diamalaye en s’imposant à nouveau face aux Seychelles.

Dès l’entame du match, le gardien de but sénégalais s’est illustré en ouvrant le score, comme la veille. L’artificier de la Tanière, Seydina Mandione Laye Diagne, a ensuite enflammé le public avec une superbe retournée acrobatique, avant que Jean Ninou Diatta, bien placé, ne vienne corser l’addition. Assane Ba a ajouté un quatrième but, mais les visiteurs ont réduit l’écart sur coup franc grâce à leur numéro 5.

Au retour du deuxième tiers-temps, les Lions ont connu un moment de flottement, concédant un deuxième but (5-2), puis un troisième dans la foulée. Une réaction immédiate s’est imposée, et Jean Ninou Diatta a remis les siens sur les rails avec une belle combinaison conclue par un but, permettant aux Sénégalais de terminer cette période sur un avantage de 6-3.

Porté par son public, Jean Ninou Diatta a poursuivi son festival en s’offrant un triplé. Toujours bien placé, il a su exploiter chaque opportunité pour surprendre la défense adverse. Mandione Diagne a suivi le mouvement en inscrivant le neuvième but des Lions. Les Seychelles ont tenté de résister, trouvant la faille une troisième fois, avant que Mamour Diagne ne scelle définitivement la victoire sénégalaise en inscrivant, comme la veille, le dixième but des siens.

Les deux équipes se retrouveront ce vendredi pour un dernier test avant de poursuivre leur préparation pour la Coupe du Monde de Beach Soccer, prévue du 1er au 11 mai aux Seychelles.

