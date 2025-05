Ndiaga Samb n’est plus ! Le plus célèbre, voire le plus talentueux, des Grands Maîtres Internationaux (GMI) de toute l’histoire du jeu de dames sénégalais a rendu l’âme de façon brusque alors qu’on était en pleine cérémonie d’allocutions et de récompenses du 1er Tournoi d’élite parrainé par l’expert-comptable Mamadou Tamsir Barry, hier mercredi.

C’était dans les locaux de la mairie de Pikine-Nord, sis juste à proximité de l’hôpital Domingue où le décès du damiste rufisquois a été officialisé quelques instants seulement après s’être affaissé à même le sol au cours de ladite cérémonie. C’était bizarre et quelque part même prémonitoire. On aurait même pu invoquer l’image d’un grand religieux de la chrétienté sur le Mont des Oliviers. On n’a jamais vu, de mémoire de férus de jeu de dames, Ndiaga Samb dans une posture pareille. C’est-à-dire aussi expressif et à la limite, aussi «bavard».

En effet, lors des interviews d’après la dernière ronde du Tournoi d’élite où il avait fini 3ème derrière le lauréat Ibrahima Gaye et son dauphin Demba Coly Thiam de Saint-Louis, comme au cours de la cérémonie d’allocutions et de récompenses, Ndiaga Samb s’est livré à des propos qui rassemblent, fédèrent et surtout de remerciements pour le promoteur Tamsir Barry sans oublier des témoignages aux allures d’adieux à un milieu qui a toujours été le sien. Ses propos conclus, Ndiaga Samb est allé se rasseoir à la première rangée qui faisait face au présidium et où justement avait pris place l’ensemble des huit joueurs concernés par ce 1er tournoi d’élite de jeu de dames fortement primé par le Sieur Barry.

Mais tout d’un coup, alors que les discours se poursuivaient en attendant la remise des différentes enveloppes aux lauréats, Ndiaga Samb tombe de son fauteuil et c’était pour ne plus se relever. Malgré les premiers gestes déployés pour essayer de réanimer le GMI rufisquois, on n’a eu le moindre signe d’une personne encore en vie. C’est alors que le corps inerte de Ndiaga Samb a été transporté à bord de la voiture de Tamsir Barry auprès du centre médical le plus proche, en l’occurrence, l’hôpital Dominique Mendy à côté de la mairie de Pikine-Nord où, justement, a eu lieu le triste événement quelques instants plus tôt.

C’est dans cette structure de santé que le décès de la légende sénégalaise a été rendu officiel par l’un des médecins en faction. Ndiaga Samb quitte ainsi à jamais le monde du jeu de dames sénégalais qu’il a toujours servi et aimé, à l’âge de 60 ans. La levée du corps et l’enterrement sont prévus à 17 heures au cimetière du quartier de Dangou, à Rufisque, la ville natale du défunt.