Ce week-end, on en arrive à la septième et ultime journée de la première phase du National 1 Féminin de basket. L’ASC Ville de Dakar, qui reste invaincue depuis l’entame de la saison, aura à cœur de finir la première partie de la saison sans défaite, tandis que DBALOC, DUC et JA viseront à conclure en beauté.