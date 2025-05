Idrissa Gana Gueye, pensionnaire d’Everton, évolue dans un club qui occupe une place unique dans son cœur. Après des passages à Lille, Aston Villa et au Paris Saint-Germain, il considère toujours Everton comme sa maison. Même lorsqu’il était au PSG, il gardait un œil sur les Toffees.

« Je pense que tout le monde le sait, mais quand je suis parti au PSG, je pensais encore beaucoup à Everton. Maintenant que je suis de retour ici, j’essaie simplement de faire tout ce qui est en mon pouvoir pour aider l’équipe de la meilleure façon possible et nous rendre meilleurs. Cela signifie beaucoup pour moi. C’est ma sixième saison à Everton. Ce club signifie beaucoup pour moi, car il m’a tout donné. Il m’a donné l’opportunité de jouer à un haut niveau, il m’a donné des amis, la relation que j’ai avec ces formidables supporters. J’adore ce club », a déclaré le milieu sénégalais.

Sur une bonne dynamique depuis l’arrivée de David Moyes, Everton, actuellement 14ᵉ avec 30 points et devant des équipes comme Manchester United, travaille dur pour retrouver les sommets. Gana Gueye apprécie les changements apportés par le nouvel entraîneur. « Nous nous entraînons vraiment bien et le manager a changé certaines choses. Nous regardons plus de vidéos individuelles et nous faisons plus de travail tactique pour jouer des passes plus courtes. Nous continuons à donner le meilleur de nous-mêmes. Nous apprécions le travail et espérons que ce manager nous aidera à l’avenir à atteindre le plus haut niveau, comme lutter pour l’Europe, une fois de plus, plutôt que de lutter pour éviter la relégation. Mais, en ce moment, telle est notre situation. Nous devons l’accepter, mais nous devons travailler dur pour nous en sortir », ajoute-t-il.

wiwsport.com