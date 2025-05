Le nouveau sélectionneur des Three Lions a évoqué le duel amical qui opposera son équipe à celle du Sénégal en juin prochain.

Un peu plus de deux ans après leur affrontement en huitièmes de finale de la Coupe du Monde au Qatar, soldé par une nette victoire de l’Angleterre (3-0), les Three Lions et les Lions du Sénégal savent désormais qu’ils vont se retrouver. La rencontre a été officialisée ce mercredi, et les deux nations vont s’affronter en amical le 10 juin prochain, au stade du City Ground, à Nottingham. En plus du duel qui opposera ses joueurs au Pays de Galles en octobre, le nouveau sélectionneur anglais, Thomas Tuchel, a évoqué ce match face aux Sénégalais.

« Les matchs contre le Sénégal et le Pays de Galles présenteront de bons défis pour nous contre deux adversaires très différents, estime l’ancien entraîneur du Paris Saint-Germain, de Chelsea ou encore du Bayern Munich, dans des propos relayés sur le site officiel de la Fédération anglaise de football. Affronter une équipe africaine forte dans une ville passionnée avec un riche héritage footballistique, puis un match de derby dans l’emblématique Wembley ; deux grandes occasions qui ne peuvent que nous aider sur la route de la Coupe du Monde. »

Our #ThreeLions' 2025 schedule is complete ✅ Thomas Tuchel's side will welcome Senegal to @NFFC and Wales to @WembleyStadium later this year! — England (@England) February 19, 2025

