Papa Amadou Diallo est revenu sur son état de forme avec le FC Metz, en conférence de presse ce jeudi. En grande forme statistiquement depuis son retour de blessure, l’attaquant du FC Metz est actuellement en réussite pour le grand bien des Grenats (2e de Ligue 2).

Papa Amadou Diallo veut être plus efficace dans le front de l’attaque. En effet, le Sénégalais est en forme depuis sa première titularisation de l’année civile, face au Paris FC, le 18 janvier dernier. Cinq matchs, quatre buts : le ratio est plutôt intéressant pour l’ailier gauche qui a été impacté par les blessures au cours de la saison. « Non, je n’ai pas douté, explique-t-il. C’est juste que ça peut devenir un peu difficile, mais tu vas te concentrer sur tes entraînements pour la suite ».

Pour tenter d’analyser cette première partie de championnat, qui semble loin du niveau affiché lors de ses apparitions en Ligue 1, une raison peut d’ores et déjà être écartée. En effet, le principal intéressé l’affirme, cela n’a rien à voir avec la descente en Ligue 2, ni avec le carton rouge qu’il a reçu lors du barrage retour face à l’AS Saint-Etienne, en juin dernier. « Pendant les vacances, il y a quelques semaines où j’ai eu mal, mais après, quand j’ai repris, j’avais déjà oublié ça », avoue-t-il.

Le constat très franc de Stéphane Le Mignan

Il est vrai que si on se penche sur les premiers mois de cette édition 2024/2025, Papa Amadou Diallo avait un maigre bilan statistique avec une petite réalisation (face à l’En Avant Guingamp) et deux passes décisives. Un constat loin de son potentiel selon Stéphane Le Mignan. « Le potentiel est important, mais il n’est pas encore exploité, développe le technicien messin. J’aimerais qu’il avance. La phase aller n’a pas été satisfaisante à mon sens. Il a redémarré en étant efficace, c’est une première chose. C’est mieux, mais on attend toujours plus de Papa. »

Un trio gagnant à la pointe de l’attaque messine

Désormais tout va beaucoup mieux pour le natif de Saint-Louis, et le FC Metz ne s’en plaindra pas. Sur les treize buts inscrits depuis le début de l’année civile, neuf l’ont été par le trio Papa Amadou Diallo – Idrissa Gueye – Cheikh Sabaly. Une connexion sénégalaise qui porte ses fruits sur le front de l’attaque. « On échange beaucoup avec Idrissa depuis qu’il est arrivé, même avant à Génération Foot. On a l’habitude de le faire, confie le joueur de 20 ans. C’est comme Cheikh Sabaly faisait avec nous. Je suis très content qu’il marque des buts. » Le tout devant un stade Saint-Symphorien qui fait le plein de supporters et qui permet aux Grenats de tout donner sur le terrain. Évidemment, ce dernier n’oublie pas de défendre pour autant. « Avant de venir ici, je défendais beaucoup. J’aide beaucoup mon latéral sur mon côté ».

wiwsport.com