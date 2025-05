L’AS Monaco a vu son aventure en Ligue des champions s’arrêter dès les barrages, après un match retour haletant contre le Benfica Lisbonne. Battus 1-0 à l’aller au stade Louis-II, les Monégasques ont livré une prestation engagée mais insuffisante à Lisbonne, concédant un match nul spectaculaire (3-3). Une issue cruelle pour le club de la Principauté, qui nourrissait de grandes ambitions dans cette compétition.

À l’issue de la rencontre, Krépin Diatta n’a pas caché sa déception. Le milieu sénégalais a évoqué un immense sentiment de frustration, estimant que son équipe méritait mieux : « On a tout donné, on voulait repartir d’ici avec la qualification. C’est amer, surtout parce qu’on sentait qu’il y avait la place pour passer. La meilleure équipe a vraiment été l’AS Monaco, selon moi, mais ça n’a pas suffi. » Revenant sur la double confrontation, il pointe du doigt le match aller perdu à domicile : « Si on avait gagné à la maison, ce match nul aurait suffi… C’est dur à accepter, mais on va apprendre de tout ça. »

Concernant les erreurs défensives, un mal récurrent pour Monaco cette saison, il préfère ne pas accabler ses coéquipiers : « Ce n’est pas le moment de pointer qui que ce soit. On gagne ensemble, on perd ensemble. Il faut qu’on progresse dans la gestion des scores. » Abattu, à l’image de ses coéquipiers dans le vestiaire, le joueur sénégalais veut désormais tourner la page et se concentrer sur les échéances à venir : « On a un gros match ce week-end contre Lille. Si on veut jouer la Ligue des champions la saison prochaine, il faudra sortir des performances comme celle-ci en championnat. »

