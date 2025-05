L’équipe nationale sénégalaise de beach soccer, septième au classement mondial de Beach Soccer Worldwide, a parfaitement lancé sa série de matchs amicaux face aux Seychelles, pays hôte de la prochaine Coupe du Monde de la discipline. Lors du premier affrontement, les Lions du sable se sont imposés avec autorité sur le score de 10-3.

Dès le premier tiers-temps, le Sénégal a rapidement pris l’ascendant sur son adversaire. Mandione Diagne, en grande forme, a inscrit un triplé tandis que Jean Ninou et le gardien emblématique Al Seyni Ndiaye ont également trouvé le chemin des filets. Après douze minutes de jeu, les hommes de Ngalla Sylla menaient 5-0, démontrant leur supériorité technique et physique.

Dans le second tiers-temps, les Seychelles ont changé de gardien et ont montré un meilleur visage en réduisant l’écart grâce à un coup franc bien exécuté. Le Sénégal a vite réagi avec un quatrième but de Mandione Diagne, inscrit sur penalty. Cependant, quelques erreurs défensives des Lions ont permis aux Seychellois de marquer à deux reprises, revenant temporairement à 6-3.

Le Sénégal n’a pas tardé à reprendre le contrôle du match. Sanou, fautif sur l’un des buts encaissés, s’est rattrapé en marquant le 7e but de la rencontre. Mamour Diagne a ensuite enchaîné pour porter le score à 8-3, avant de tenter à deux reprises des reprises acrobatiques spectaculaires sans succès. Le deuxième tiers-temps s’est finalement conclu sur le score de 9-3 en faveur du Sénégal.

Dans le troisième et dernier tiers-temps, le Sénégal a alourdi la marque avec un nouveau penalty transformé par Mamour Diagne, portant le score à 10-3. Plus aucun but ne sera marqué jusqu’au coup de sifflet final, malgré quelques tentatives seychelloises. Ousseynou Faye, qui a gardé les cages sénégalaises lors de cette dernière période, a su préserver l’écart et assurer la victoire de son équipe.

Ce premier test grandeur nature s’inscrit dans une série de trois rencontres amicales entre les deux nations. Les deux équipes vont se retrouvver demain à 16h sur la plage de Diamalaye pour le second match-test.

wiwsport.com