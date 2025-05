La Lazio n’a pas lâché. Pour leur troisième face-à-face avec Naples cette saison, les hommes de Marco Baroni, qui ont notamment remporté les deux premiers matchs, ont réussi à tenir tête au leader de Serie A (2-2), ce samedi 15 février, dans le cadre de la 25e journée. Un point qui leur permet de conforter leur quatrième place sur le classement avec trois points d’avance sur la Juve (5e), opposée à l’Inter Milan (2e) ce dimanche.

Boulaye, puissance 11

À l’Olimpico, la Lazio avait ouvert le score dès la 6e minute de jeu grâce à une réalisation de Gustav Isaksen. Mais Naples a vite refait son retour par l’intermédiaire de Giacomo Raspadori (13e). Le Napoli pensait même pouvoir s’imposer dans ce match après un but contre son camp d’Adam Marisic (64e), mais Boulaye Dia, entré à la 74e alors qu’il était incertain pour ce match, a sauvé les siens à la 87e grâce à son 11e but cette saison.

🚨🇮🇹 GOAL | Lazio 2-2 Napoli | Boulaye Dia

BOULAYE DIA HAS EQUALIZED IN THE 87TH MINUTE FOR LAZIO !!!!!!!!!!!!!pic.twitter.com/yaqYEVDgDf

— Tekkers Foot (@tekkersfoot) February 15, 2025