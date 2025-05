Saint-Amand Hainaut a de nouveau manqué l’occasion dans le championnat. Bigué Sarr et ses partenaires ont subi une défaite en déplacement face à Voiron ce samedi (81-69) lors de la 15e journée de la LF2.

Les Green Girls renouent avec leur fâcheuse tendance en championnat, subissant une autre défaite de plus. Saint-Amand n’a rien rapporté de positif de son déplacement à Voiron, enregistrant sa onzième défaite de la saison après quinze matchs. Cette défaite place Saint-Amand à la onzième position, soit l’avant-dernier rang du classement.

La plus récente victoire de Saint-Amand date du 25 janvier dernier, où ils ont battu Aulnoye AS. Malgré la défaite de son équipe, Bigué Sarr a brillé personnellement en marquant 10 points et en réalisant 3 rebonds. La prochaine rencontre (J16) Saint-Amand recevra Pôle France, et le but est de retrouver le chemin de la victoire.

