Pour la réception de Lecce en Serie A ce dimanche, l’entraîneur de l’AC Monza, Alessandro Nesta, veut compter sur Keïta Baldé.

Et si c’était bien lui le sauveur inattendu de l’AC Monza ? Officiellement recruté jeudi après quelques jours de tests, Keïta Baldé Diao, en quête de relance après une nouvelle brève et peu concluante aventure en Turquie, arrive dans un club en grande difficulté. Mais l’attaquant sénégalais va peut-être réussir à se refaire une santé en Serie A et relancer son équipe dans la course au maintien.

S’il n’a plus joué depuis plus de deux mois, l’ancien joueur de Sivasspor et de l’AS Monaco semble plutôt en forme puisqu’il figurera dans le groupe des Biancorossi pour la réception de Lecce ce dimanche. « Keita sait jouer au football, il est absent depuis longtemps mais c’est un joueur fort. Il sera convoqué », a déclaré l’entraîneur de Monza, Alessandro Nesta, en conférence de presse ce samedi.

