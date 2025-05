Dans un duel capital dans la course au maintien, le Red Star l’a emporté (1-0) ce vendredi soir face à Martigues lors de la 23e journée de Ligue 2. L’unique but des Audoniens est venu d’une offrande du Sénégalais Aliou Badji.

Un gros ouf de soulagement pour le Red Star. Au terme d’une rencontre disputée, le club de la Seine-Saint-Denis s’est imposé (1-0) aux dépens du FC Martigues pour le compte de la 23e journée. Un succès capital dans la lutte pour le maintien face au premier relégable puisque le Red Star grimpe à la 15e place avec un point d’avance sur le barragiste et huit sur son adversaire du soir.

Badji décisif

Auteur de six buts cette saison dont quatre sur ses six derniers matchs avant cette rencontre contre Martigues, Aliou Badji n’a pas marqué cette fois-ci mais l’attaquant sénégalais de 27 ans a réussi à se montrer décisif une nouvelle fois. L’ancien joueur du Casa Sports est celui qui a délivré ce caviar à Hacène Benali pour l’unique but victorieux du Red Star, inscrit dès la retour des vestiaires (46e).

wiwsport.com