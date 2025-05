Après deux victoires en autant de matchs depuis son arrivée sur le banc du Stade rennais, Habib Beye se prépare à un gros test avec la réception du LOSC dimanche.

L’entraîneur breton se montre ambitieux et confiant avant cette rencontre face à une équipe qu’il considère comme « une des meilleures de France ». Satisfait du progrès affiché par son équipe, il met en avant « l’adhésion du groupe » et la volonté d’imposer son jeu. « On a vu une progression entre nos deux premiers matchs, notamment dans la gestion des temps forts et l’intensité », souligne-t-il.

Conscient de la qualité lilloise, il refuse cependant toute crainte : « C’est un challenge excitant, mais on ne doit pas se sentir inférieurs. On jouera pour dominer et poser des problèmes à cette équipe. » Privé de Jordan James (suspendu) et d’Anthony Rouault (blessé), Beye reste focalisé sur la dynamique et la compétitivité de son groupe. « L’important, c’est ce qu’on construit chaque jour, l’éthique de travail et la cohésion », conclut-il avec sérénité.

wiwsport.com