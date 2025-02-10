Douvres a raté l’occasion en championnat ce samedi. Ndeye Khady Sène et son équipe ont subi une défaite à la maison contre Mondeville (60-75) lors de la 14e journée de la NF2.

Après leur triomphe à Landerneau le week-end précédent, les Normandes n’ont pas réussi à obtenir une autre victoire en subissant une défaite chez elles. Douvres, qui avait triomphé contre les Mondevillaises, a assisté à la revanche de ces dernières dans un affrontement très disputé.

Bien que son équipe ait perdu, la sénégalaise Ndeye Khady Sène a délivré une prestation individuelle appréciable en marquant 20 points, captant 11 rebonds, offrant 4 passes décisives et réussissant 2 interceptions lors de ses 23 minutes sur le terrain.

Des statistiques qui attestent de son grand talent à Douvres et de son importance. Au classement, Douvres se situe à la troisième position dans la poule C. Le samedi 22 février prochain, les Normandes feront le déplacement à Chartres pour essayer de retrouver le chemin de la victoire lors de la prochaine journée (J15).

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