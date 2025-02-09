Trento a de nouveau marqué des points importants dans le championnat. Saliou Niang et ses coéquipiers ont triomphé à l’extérieur ce dimanche à Varese (79-92), lors de la dix-neuvième journée de la Série A italienne de basketball.

Dans le cadre du championnat, Trento est impassable lors des dernières rencontres : depuis sa défaite face à Brescia le 11 janvier, l’équipe de Saliou Niang enchaîne les victoires, avec un quatrième triomphe consécutif. Avec une excellente maîtrise, les noirs et blancs ont su regagner les vestiaires avec un avantage justifié à la mi-temps (38-52).

Au retour, Trenton a maintenu sa fermeté et a même intensifié le tempo, augmentant logiquement son avance à la fin du troisième quart (57-73). Lors du dernier round, l’écart s’est réduit, mais cela n’a pas empêché les visiteurs de décrocher l’essentiel en remportant la victoire. Saliou Niang a participé à la victoire de son équipe en marquant 8 points et en réalisant 5 rebonds. Grâce à cette nouvelle victoire, Trento regagne la tête du classement.

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